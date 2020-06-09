التاريخ: 09-يونيو-2020
0 مشاهدة
نفت الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو اتفاقها مع الوساطة الجنوبية على تأجيل مناقشة (العلمانية وحق تقرير المصير) إلى الجولات النهائية من التفاوض، وأكدت أنها اتفقت مع الوساطة على إستئناف التفاوض دون الاتفاق معها على أي مواضيع للنقاش عند استئناف التفاوض.
وأوضحت الحركة الشعبية في بيان لها بحسب صحيفة الجريدة أمس باسم السكرتير العام للحركة عمار أمون دلدوم, أنها وقعت على اتفاق حول ملفات التفاوض وترتيبها بتاريخ 18 اكتوبر 2019 مبينة أنها ملتزمة بذلك الأتفاق دون تغيير .
وجددت الحركة موقفها وقالت إنه في حال عدم تحقيق العلمانية وفصل الدين عن الدولة فانها تتمسك بحق تقرير المصير وأن ذلك يمثل موقفها المبدئي ولا تتنازل عنه.
وكان قد وافقت الحركة الشعبية جناح الحلو على استئناف التفاوض.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر (الشعبية) جناح الحلو تنفي موافقتها على تأجيل العلمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.