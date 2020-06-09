عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صحيفة أخبار اليوم: – الإمام الصادق المهدي يكتب : قصتنا مع الطغاة

– القوات المسلحة تؤكد حل الدفاع الشعبي

– الحلو يعود للمفاوضات بعد غياب شهرين

– الحركة الشعبية تنفي قبولها تأخير العلمانية وتقرير المصير للجولات الأخيرة صحيفة الوطن: – لجنة إزالة التمكين تعقد مؤتمراً صحفياً مساء اليوم

– اجتماع ثلاثي بشأن سد النهضة الاثيوبي الثلاثاء

– المجموعة المدنية المناهضة لسد النهضة تطالب بإعفاء الممسكين بملف التفاوض وتؤكد على مخاطر السد

– القبض على المطلوب للجنائية علي كوشيب بافريقيا الوسطى صحيفة السوداني: – حكومة السودان تبدأ مفاوضات مع صندوق النقد

– القوات المسلحة تنفي إعادة هيئة العمليات وحل الدفاع الشعبي

– الموت يغيب القيادي الإسلامي البارز “عثمان خالد مضوي” ود. أمين حسن عمر يعدد مآثره

– الحركة الشعبية شمال تصدر تعميماً حول إستئناف التفاوض صحيفة ناسنا: – إثيوبيا تستبعد اندلاع حرب حدودية مع السودان

– الحلو يعود للمفاوضات بعد غياب شهرين

– مجلس الوزراء يعلن ترحيبه بالبعثة الأممية للسودان

– القوات المسلحة: لا تراجع عن قرار حل الدفاع الشعبي صحيفة النيل الدولية: – القوات المسلحة تؤكد حل الدفاع الشعبي

– الحلو يعود للمفاوضات بعد غياب شهرين

– مؤتمر صحفي للجنة إزالة التمكين اليوم

– الحكومة تبدأ مفاوضات مع صندوق النقد

– احباط محاولة تهريب 114 رأسا من الابل Advertisements صحيفة السوداني الدولية: – والي نهر النيل يجري سلسلة لقاءات ناجحة بالخرطوم

– لجنة ازالة التمكين بالبحر الأحمر تؤدي القسم صحيفة اليوم التالي: – القوات المسلحة تؤكد حل الدفاع الشعبي وهيئة العمليات

– استقالة مستر هشام ابراهيم الجاك من منصبه كمدير عام لمستشفى حاج الصافي صحيفة آخر لحظة: – الجيش: لا عودة للدفاع الشعبي

– رجال أعمال يطلقون مبادرة لاجلاء العالقين

– جبريل ابراهيم: المواطن محبط من حال البلد

– الحكومة: بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

– نهر النيل تعجز عن سداد المرتبات وضبط اسلحة بجنوب دارفور

– تعيين محافظ ورئيس لمجلس ادارة مشروع الجزيرة

– احباط تهريب (114) رأسا من الابل صحيفة القوات المسلحة: – وزير الدفاع يؤكد الوفاء بالتزامات وزارته وتحقيق أهداف الثورة

– القوات المسلحة: لا تراجع عن قرار حل الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية

– فرص حظر التجوال الشامل بمدينة بورتسودان

– وزير الري يدعو لاجتماع ثلاثي مع مصر وأثيوبيا صحيفة صوت الأمة: -الحكومة وحركات الكفاح المسلح يواصلان التفاوض

– الأرصاد : أمطار غزيرة وعواصف تهدد ٨ ولايات

– السودان يدعو مصر وإثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة وكالة السودان للأنباء “سونا” – مجلس الوزراء يستمع الى افادة بشأن سد النهضة

– مجلس الوزراء يعلن ترحيبه بالبعثة الأممية للسودان

– وزير الدفاع يؤكد العمل بجهد لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة

– الحركة الشعبية تنفي قبولها تأخير العلمانية وتقرير المصير للجولات الأخيرة

– حمدوك يعين رئيس مجلس إدارة لمشروع الحزيرة

– رئيس الوزراء يعين محافظ لمشروع الحزيرة

– الحرية والتغيير ترحب بالاستجابة الدولية لطلب الحكومة الانتقالية

– قوات الدعم السريع تسير قافلة طبية للولاية الشمالية

– القوات المسلحة تؤكد حل الدفاع الشعبي

– الصحة تسجل 161 إصابة جديدة و13حالة وفاة بكورونا

– وزير الزراعة يبحث مع ولاة الولايات الاستعدادات للموسم الزراعي

– حكومة السودان تبدأ مفاوضات مع صندوق النقد

– وزير الري يوجه دعوة لنظيريه المصري والاثيوبي للمشاركةفي الاجتماع الثلاثي

– وكيل النفط يشيدبمساهمات شركات البترول والعاملين في حملة القومة للسودان ومحاربةكرونا

– اجازة الخطة الوطنية لتنفيذ قرارمجلس الامن الخاصة بالمرأة والامن والسلام

– مؤتمر شركاء السودان نهاية الشهر الجاري في برلين

– سلطان يشيد بالمشاركة المتميزة لسونا في ورشة محاربة الاخبار الزائفة

– الصحة الإتحادية تنفذ دورات تدريبية على أجهزة التنفس الإصطناعي

– جبل أولياء : ترتيبات لتوزيع حقيبة الحظر بمنطقة جنوب الحزام

– والي الشمالية يدشن آليات جديدة لإصحاح البيئة

– التأكيد على أهمية تسليم القمح للبنك الزراعى

– فيفا يصدر متطلبات صحية لعودة نشاط كرة القدم

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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