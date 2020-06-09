اول تصريح لوزير الدفاع السوداني الجديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد اللواء ياسين إبراهيم ياسين وزير الدفاع عزمه العمل بجهد ودأب للوفاء بالتزامات وزارة الدفاع والمهام المنوط بها ضمن برنامج الحكومة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة والفترة الانتقالية بالتعاون مع طاقم مجلس الوزراء .

وقال الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام , الناطق الرسمي باسم الحكومة في تنوير صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم , أن المجلس رحب بوزير الدفاع متمنيا له التوفيق في تنفيذ المهام العظيمة الملقاة على عاتق وزارة الدفاع .

وأشار فيصل الى أن وزير الدفاع انضم اليوم الى عضوية مجلس الوزراء بعد صدور قرار تعيينه خلفا للفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم الذي انتقل الى جوار به .

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن وزير الدفاع أمامه مهام كبيرة ومسئوليات عظيمة في إطار تحقيق أهداف الثورة مؤكدا أن وزير الدفاع أكد استعداده للتعاون مع زملائه الوزراء لتنفيذ المهام العظيمة الملقاة على عاتق وزارة الدفاع وعلى عاتق مجلس الوزراء.