شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك قرار سمى فيه د. عمر محمد الفكي محافظ لمشروع الجزيرة ود. الصديق عبدالهادي أبوعشرة رئيساً لمجلس إدارة المشروع. وطبقاً للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، صدر القرار بتوصيتين من وزيري الزراعة والموارد الطبيعية والري والموارد المائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين عمر الفكي محافظاً لمشروع الجزيرة والصديق عبدالهادي رئيساً للمجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.