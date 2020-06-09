فيصل: إكتمال الترتيبات لانعقاد مؤتمر شركاء السودان في برلين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام, الناطق الرسمي باسم الحكومة عن إكتمال الترتيبات لانعقاد مؤتمر شركاء السودان في العاصمة الألمانية برلين نهاية الشهر الجاري عبر الإسفير نتيجة لظروف جائحة كرونا . وقال فيصل في تنوير صحفي بمجلس الوزراء عقب جلسة المجلس أن المؤتمر تم التحضير له عبر عشرة لقاءات سابقة داخل السودان وخارجه حتى وافقت المانيا على استضافته نهاية الشهر الحالي مشيرا الى أنه سيكون بمشاركة دولية واسعة متوقعا اعلان المساهمات التي سيقدمها شركاء السودان خلال المؤتمر لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي .

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