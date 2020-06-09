عاجل.. بيان مهم من "الصحة" بشأن مصابي ووفيات كورونا (أرقام جديدة)

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الثلاثاء 9 يونيو 2020
أكدت وزارة الصحة، تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 وفاة، منها 9 فى ولاية الخرطوم، فيما جرى شفاء 45 حالة.
وأوضحت الوزارة- فى بيان عن التقرير الوبائى - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 132 إصابة فى الخرطوم، والإصابات الأخرى فى 4 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٥٨١ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى ٦٢٤٢ حالة، بينها ٣٧٢ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٢٠٥٩ شخصا.
وشددت وزارة الصحة، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.
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