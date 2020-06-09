عاجل.. السودان: تشكيل البعثة السياسية الأممية "نصر كبير"

الثلاثاء 9 يونيو 2020

رحب مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مساء أمس، بقرار مجلس الأمن الدولي تشكيل البعثة السياسية للأمم المتحدة للسودان، معتبرًا الخطوة نصراً كبيراً للسودان وللجهود التي بذلت على كل المستويات.



وأشاد المجلس بكل الأطراف التي عملت في إعداد الملف وتقديمه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، والاتصالات التي تمت مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن حتى يتم توضيح وجهة نظر السودان وتبني وجهة نظره.

واستمع المجلس إلى استيضاح من وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله حول قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالبعثة السياسية للسودان، بالإضافة إلى القرار الخاص بتمديد بعثة الـ(يوناميد).

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كما استمع لتقرير حول الجهود التي بذلتها الدبلوماسية السودانية والحكومة السودانية بقيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك منذ البداية للوصول إلى توافق والوصول إلى قرار يرضي السودان ويحقق أهداف المرحلة الانتقالية.

وشدد المجلس ضرورة أن يكون الجانب السوداني جاهزاً للتعاون مع البعثة وضرورة تكوين آلية وطنية للبدء في التعاطي معها.

وأكد مجلس الوزراء عدم وجود أي مكون عسكري أو أمني ضمن البعثة، وأن البعثة سياسية مدنية بالكامل، مشيرا إلى أن المكون العسكري المشكل من الـ(يوناميد) موروث من العهد السابق.