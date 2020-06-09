وزير المالية السوداني: السمبك ليس الحل

رد الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية السوداني على موطن سوداني مساء يوم الإثنين عبر تغريدة له على موقع تويتر وكتب (أستاذ أسامة،السمبك ليس الحل، والطريق ما ساهل عشان نودع الحرب والفقر والمحسوبية وكل الاسباب البتجبرنا للهجرة، وكل عقل ويد نفقدها في طريق بناء السودان البنحلم بيهو هي خسارة كبيرة تعرقل مشروع النهضة بوطنا الحبيبز)،

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وأضاف البدوي بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 في تغريدته (والآن السودان محتاجك ومحتاج كل شبابه وشاباته لأننا بيكم #ماشين_قدام).

وكان تعليق أسامة على تغريدة وزير المالية (بدأنا هذا الأسبوع مفاوضات مع صندوق النقد الدولي (@IMFNews) تهدف لفتح الأبواب أمام التمويل والاستثمار الدولي في القطاعات الإنتاجية للبلاد، ولا سيما لتمويل مشروعات التنمية الكبرى المتعلقة بزيادة الإنتاجية وبناء السلام وإتاحة فرص العمل للشباب)، حيث كتب أسامة “يعني ما نركب السمبك ؟”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)