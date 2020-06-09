الجيش الأثيوبي ينشر منظومة دفاع جوي حديثة بالقرب من سد النهضة

التاريخ: 08-يونيو-2020
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كشفت مصادر بحثية ومطلعة بشئون الدفاع والأمن .. ان الجيش الأثيوبي قام مؤخرا بنشر منظومة دفاع جوي جديدة من طراز Pantsir-S1 روسية الصنع بالقرب من موقع سد النهضة ..
وقالت المصادر وفق صحيفة ( السوداني) ان اثيوبيا سعت الي الجانب الروسي منذ وقت مبكر للحصول علي منظومة دفاع جوي مناسبة قادرة علي حماية مشروع سد النهضة من اي تهديدات ، وتعمل كرادع استباقي تجاه اي مخططات تستهدف المساس بجسم السد ..
وتوقع المصدر ان تكون اثيوبيا قد أكملت نشر المنظومة قبل حوالي الشهر من الآن ..
جدير بالذكر ان نظام بانتسير إس-1 الروسي يعتبر من احدث المنظومات الروسية التي تم تطويرها خلال السنوات الماصية ، ويقوم النظام بمهام الدفاع الجوي بفعالية كبيرة. فهذا النظام قادر على السيطرة القتالية المرنة. كما يقدم بانتسير حماية لمراكز الجيش الحيوية الصغيرة ومرافقة الأصول والوحدات العسكرية. أما بالنسبة للإشتباك فهذا النظام قادر على الإشتباك مع أي نوع من التهديدات الجوية (صواريخ كروز والطائرات والقنابل الموجهة والصواريخ المضادة للرادار والإستطلاع والطائرات بدون طيار) وكذلك مع الأهداف الأرضية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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