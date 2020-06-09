لجنة المشروع القومي للقمح تزور كسلا

زار وفد من لجنة المشروع القومي للقمح التابعة لوزارة الزراعة الاتحادية ولاية كسلا وذلك للتفاكر مع سلطات الولاية حول محصول القمح ومعرفة الاشكاليات التي تواجه المحصول من حيث التهريب والوسطاء والاحتكار والمساهمة في معالجتها والوصول الى ما يرضي المنتجين خاصة وان القمح يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية التي يعول عليها كثيرا في جانب الأمن الغذائي .

واوضحت رئيسة وفد اللجنة الاستاذة سميرة عبد الصمد خلال لقائها بأرباب محمد الفضل والي ولاية كسلا المكلف بالانابة بحسب ( سونا ) أن الانتاجية لهذا العام من القمح في كل السودان على مستوى المشاريع جيدة وقد ساهم تطبيق التقانات الحديثة في هذه الانتاجية والتي هم بصدد استلامها وتسليمها للمخزون الاستراتيجي والقفز بالمحصول رأسيا بعيدا عن السماسرة والتهريب والوسطاء معربة عن تمنياتها أن تخرج اللجنة بتوصيات ونتائج جيدة تؤتي اكلها .

من جانبه رحب الوالي المكلف بالانابة بزيارة الوفد الاتحادي وقدم تنويرا شاملا حول مخرجات حصاد القمح بمشروع حلفا الجديدة الذي حقق انتاجية عالية هذا العام وسيكون لها ما بعدها في عملية توفير الامن الغذائي يذكر أن الوفد ضم ممثلين من وزارة التجارة والصناعة وبنك المزارع واتحاد المزارعين والامن الاقتصادي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )