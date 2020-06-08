والي جنوب دارفور يصدر قرارا بمنع تصاديق الوقود

أصدر اللواء والي ولاية جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد قرارآ بمنع الوحدات والمؤسسات الحكومية من التصديق لمنسوبيها بالوقود خارج اطار تسيير المركبات والآليات الحكومية والعسكرية. ووجه القرار بحسب صحيفة السوداني بالتصديق للقوات النظامية والاجهزة العدلية عند الطوارئ بواسطة الوالي وبقية الوحدات الحكومية امين عام الحكومة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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