مؤتمر شركاء السودان نهاية الشهر الجاري في برلين

التاريخ: 08-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أعلن الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام , الناطق الرسمي باسم الحكومة عن إكتمال الترتيبات لانعقاد مؤتمر شركاء السودان في العاصمة الألمانية برلين نهاية الشهر الجاري عبر الإسفير نتيجة لظروف جائحة كرونا . وقال فيصل في تنوير صحفي بمجلس الوزراء اليوم بحسب ( سونا ) عقب جلسة المجلس أن المؤتمر تم التحضير له عبر عشرة لقاءات سابقة داخل السودان وخارجه حتى وافقت المانيا على استضافته نهاية الشهر الحالي مشيرا الى أنه سيكون بمشاركة دولية واسعة متوقعا اعلان المساهمات التي سيقدمها شركاء السودان خلال المؤتمر لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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