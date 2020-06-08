الحكومة تكشف مدة بقاء البعثة السياسية الأممية القادمة للسودان

التاريخ: 08-يونيو-2020
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أعلنت الحكومة أن تفويض البعثة السياسية للأمم المتحدة، سيستمر لمدة عام ( قابل للتجديد) على أن لا يتجاوز تفويضها النهائي( نهاية الفترة الانتقالية) المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، اليوم، بحسب صحيفة السوداني أن الحكومة ستشرع فوراً في تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين الوارد ذكرها في قرار مجلس الامن إستناداً علي أن حكومة السودان هي المسئولة عن حماية مواطنيها.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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