وزير الدفاع يتعهد بتحقيق أهداف الثورة

التاريخ: 08-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة تعهد وزير الدفاع اللواء يس إبراهيم يس بالعمل بجهد للوفاء بالمهام المنوط بها ضمن برنامج الحكومة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر والفترة الانتقالية والتعاون مع زملائه بمجلس الوزراء. Advertisements جاء ذلك بحسب صحيفة اخر لحظة عقب مباشرته لمهامه وحضوره جلسة مجلس الوزراء اليوم وقد حظى بالترحيب في الجلسة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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