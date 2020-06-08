الحظر يشل حركة بيع وشراء العقارات

أكد عدد من أصحاب الوكالات العقارية توقف عمليات البيع والشراء للعقارات بالكامل مع استمرار تمديد الحظر وتوقف التسجيلات للأراضي.

وقال صاحب إحدى الوكالات العقارية عادل عباس بحسب صحيفة (السوداني) لا توجد أي عمليات للبيع والشراء للعقارات حالياً وأضاف حتى في حال حدوث أي اتفاق على عملية البيع أو الشراء لا يتم التنفيذ نسبة لتوقف التسجيلات

مشيراً إلى أن كافة العاملين فى المجال متوقفون حالياً لارتباط العقارات بالحركة التجارية والتسجيلات مشيراً إلى أن أسعار العقارات مستمرة في الارتفاع بالرغم من توقف عمليات البيع إذ لا يقل سعر المتر المربع في بعض مناطق الرياض عن ألف دولار فيما يتراوح سعر المتر المربع فى بعض المناطق ببري وشرق النيل ما بين 50إلى 70ألف جنيه

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وأكد تاجر العقارات أحمد صديق توقف العمل فى العقارات متوقعاً استمرار ارتفاع أسعارها فى حال رفع الحظر ونشاط الحركة التجارية منوهاً إلى أن سعر المتر المربع فى مناطق الأزهري وجبرة والصحافة يتراوح مابين 55إلى 70ألف جنيه بينما يتراوح سعر المتر المربع فى بعض المناطق بأم درمان ما بين 40إلى 65ألف جنيه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )