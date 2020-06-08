لجنة الوقود الزراعي ترفض تسليم حصص جمعيات المنتجين بالقضارف

كشف عضو الغرفة الزراعية السابق بولاية القضارف حسن زروق عن رفض لجنة توزيع الوقود الزراعي تسليم جمعيات المنتجين حصتهم من الجازولين رغم صرفها من المركز وبررت الغرفة الرفض بغياب التقنين في الزراعة الآلية.

وقال بحسب صحيفة (السوداني) ان جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني مكونة بقانون جمعيات المنتجين للعام 2011م ومقننة بختم وزارة العدل ، مؤكدا تكوين حوالي 2 الف جمعية بولاية القضارف ، موضحا ان المساحة حول القرى بالولاية التي تكونت بها الجمعيات حوالى 869 الف و321 فدان وزاد: نحن اﻵن بصدد رفع هذه المظلمة لوالي الولاية للتوصل لحل مرض لها ،

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لافتا لتكرار ذات المشكلة في الموسم الماضي والتي حسمها الوالي بإصدار توصية تم بموجبها صرف 10% فقط ورغم ضعفها كانت دافعا لصغار المزارعين للانضمام لجمعيات المنتجين ، متسائلا حول اوجه تسرب حصتهم من الجازولين .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)