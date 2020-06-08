تعيبن محافظ ورئيس مجلس ادارة لمشروع الجزيرة

التاريخ: 08-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بناءً على توصية وزير الزراعة و الموارد الطبيعية قرارا اليوم بتعيين د. الصديق عبد الهادي أبوعشرة رئيسا لمجلس إدارة مشروع الجزيرة .. Advertisements كما أصدر حمدوك بحسب صحيفة اخر لحظة قراراً بتعيين د. عمر محمد الفكي محافظاً للمشروع . الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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