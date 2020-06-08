الاقتصاد الإيطالي يواجه صدمة غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن معهد الإحصاء الوطني الإيطالي، اليوم الاثنين، توقعاته بأن الاقتصاد الإيطالي شهد صدمة غير مسبوقة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، وهذا سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بـ8.3 في المئة.روما – سبوتنيك. وأشار المعهد في تقريره “آفاق الاقتصاد الإيطالي في عامي 2020-2021” إلى أن وباء كوروناوالقيود المفروضة من قبل الحكومة أدت إلى صدمة غير مسبوقة للاقتصاد الوطني. ويتوقع المعهد لهذا السبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في البلد في هذا العام بـ8.3 بالمئة واستعادته الجزئية في العام القادم بـ4.6 بالمئة.في نهاية أيار/ مايو، رصد المعهد تقلص استثنائي للناتج المحلي الإجمالي، بـ5.4 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وشدد المعهد على أنه لم يحدث قط مثل هذا الانكماش في اقتصاد البلاد منذ عام 1995، أي منذ بداية القياسات الإحصائية باستخدام الطريقة الحالية.وكان رئيس المصرف المركزي الإيطالي “بنك إيطاليا”، إناسيو فيسكو، قد قدم تقريراً سنوياً أكد فيه أن البلاد “تشهد أكبر صدمة طبيةواقتصادية في التاريخ الحديث”.وفقا له، قد يصل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله إلى 13 بالمئة، مشيراً إلى أنه وفق ” سيناريو الأساس”، الذي ينطوي على انخفاض بنسبة 9 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، “سيتم تعويض نصف هذا الانخفاض تقريبًا” في عام 2021. ووفقًا لتوقعات المفوضية الأوروبية، فإن اقتصاد البلاد في نهاية العام سينخفض بنسبة 9.5 بالمئة.