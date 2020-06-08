عاجل.. السودان يحرك ملف أشهر مختفٍ قسريا بعهد الإخوان

الإثنين 8 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قالت عائلة الأكاديمي السوداني، عمر هارون الخليفة، المختفي قسريا منذ سنوات، إن النيابة بدأت تحركات فعلية للتعرف على ملابسات اختفائه، وذلك بعد حوالي 6 أشهر من تشكيل لجنة تحقيق لهذا الغرض.



واختفى هارون وهو أستاذ مشارك في كلية علم النفس بجامعة الخرطوم، في يوم 15 سبتمبر/أيلول 2012م، إذ خرج من منزله بضاحية الصافية شمالي الخرطوم لممارسة رياضة "المشي" ولم يعد حتى الآن.

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وقال علي هارون، شقيق المختفي، حسب "العين الإخبارية" أن عائلتهم طلبت استجواب عدد من قيادات نظام الإخوان البائد لترجيح وقوفهم خلف اختفاء أخيه.

وأشار إلى أن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام ستقوم بالتحقيق مع هؤلاء العناصر الإخوانية، إما توجيه الاتهام لهم أو تبرئتهم.

وقال علي هارون إن جهات قامت بإخفاء ملف قضية شقيقه من مكاتب المباحث الجنائية في عهد النظام البائد، وأن السلطات تتحرى حاليا للوصول إلى المتورطين في جريمة سرقة الملف.

ويعد البروفسيور عمر هارون واحدا من آلاف السودانيين الذين اختفوا قسريا خلال عهد نظام الإخوان البائد الذي ظل يواجه خصومه السياسيين بهذا السلاح.