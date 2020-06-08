عاجل.. أنباء عن تماثل نائب رئيس جنوب السودان للشفاء من إصابته بكورونا

الإثنين 8 يونيو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 تعافى نائب رئيس جنوب السودان، ريك مشار وزوجته وزيرة الدفاع أنجلينا تيني، من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بحسب تقرير لوسائل الإعلام المحلية.

Advertisements وكان قد أصيب الزوجان بالمرض قبل ثلاثة أسابيع. ونقلت صحف محلية فى جنوب السودان بيان صادر عن مكتب مشار يؤكد شفائهما التام. وأضاف البيان أن المسؤولين الحكوميين خرجا من المستشفى بعد أن أعيد فحصهما وكانت النتائج سلبية ، على أن يباشرا أعمالها فى أقرب وقت ممكن.

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