عاجل.. سحب رعدية تنتظر 7 ولايات بالسودان مساء اليوم

توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية – وحدة الإنذار المبكر ظهور سحب رعدية تؤدي إلى هطول أمطار متوسطة قد تتحول إلى غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة مثيرة للغبار والأتربة على ولايات (النيل الأزرق والأبيض ، القضارف ، سنار ، الجزيرة ، الخرطوم ، شمال وجنوب كردفان ) إبتداء من مساء اليوم الإثنين.



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