عرمان: إثارة العلمانية دون تدبُّر يخدم تيارات الإسلاميين المتطرفين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح عقار، ياسر عرمان، إن إثارة العلمانية دون تدبُّر، وفي هذا الوقت، مدعاة لتوحيد الإسلاميين وصعود التيارات المتطرفة في أوساطهم على حساب التيار الإسلامي المعتدل.

ودون عرمان في صفحته على موقع فيسبوك، قائلا (علينا على الدوام التعامل بمبدئية مع التيار الإسلامي المعتدل والراغب في التغيير) .

ودعا عرمان للعمل على عزل التيارات المتطرفة التي تسعى لدفع السودان للإنهيار وتتخذ من قضية العلمانية شعاراً للتعبئة، وزاد: (هي تيارات لا يحرك ضميرها إنصاف الفقراء، ولا تتورع من إفساد الدين والدنيا، وقد أضرت بالإسلام والسودان قبل أن تضر بغيرهما) .

وأشار عرمان إلى أن القوى السياسية السودانية متفقة على معالجة قضية فصل الدين عن الدولة في المؤتمر الدستوري، حتى تقف الدولة على مسافة واحدة من الاديان، وبناء دولة حديثة قائمة على المواطنة المتساوية، والإجابة على كيف يُحكم السودان، قبل من يحكم السودان، مشدداً على ضرورة أن يتم ذلك قبل نهاية الفترة الانتقالية.