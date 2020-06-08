مسؤول : توزيع دعم نقدي وعيني لأكثر من (400) ألف أسرة...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن مسؤول رفيع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية ،الأحد عن توزيع دعم نقدي وعيني لآلاف الأسر بالأحياء الطرفية في العاصمة الخرطوم.وقال وكيل الوزارة محمد الشابك لـ ” سودان تربيون” “تم التوزيع لأكثر من 400 ألف اسرة، بينها 330 ألف تسلمت دعما عينيا إلى جانب 80 ألف تم دعمها نقدا”.وحول ما اثير عن عدم تسلم الاتحاد التعاوني النسوي الدعم من الحكومة برغم تقديمه قوائم تحوي 13 ألف اسم، قال الشابك إن عملية توزيع الدعم العيني تتم على اسس جغرافية في أطراف الخرطوم بمحلياتها السبعة والتي تقطنها معظم فئات القطاع غير المهيكل بمن فيهم بائعات الشاي والأطعمة.وأضاف” تمت معالجات في مناطق مختلفة بالخرطوم عن طريق الدعم النقدي والوزارة تسلمت قوائم تحتوي على الرقم الوطني وتم توزيع بطاقات الدعم الاجتماعي النقدي لعدد 426 من الذين لم تصلهم المساعدات العينية”.وتابع “لازال الدعم العيني والنقدي مستمرا”وأوضح الوكيل أن الوزارة طلبت من ممثلات النساء الالتزام بتقديم القوائم على أسس محددة متضمنة المعلومات الصحيحة وأهمها الرقم الوطني لضمان وصول الدعم للفئات الحقيقية المستهدفة.وكشف عن تسلم الاتحاد اليوم الأحد الدفعة الثانية من الدعم البالغة 201 بطاقة للدعم ليصل العدد إلى 426 بطاقة.وأردف “طلبنا قوائم جديدة للذين لم يصلهم الدعم العيني”.وأوضح أن الاتحاد النسوي كان تقدم بقَوائم لعضو المجلس السيادي عائشة موسى قبل الحظر وحتى قبل خطة الوزارة فيما يتعلق بالدعم.ولفت الشابك الى أن القطاع غير المهيكل يشمل فئات متعددة غير بائعات الأطعمة والشاي الأمر الذي تطلب أن تضع الوزارة خطة شاملة اعتمدت فيها الوصول الجغرافي وليس الفئوي في مناطق الخرطوم المختلفة على أن تتم المعالجات عبر الرقم الوطني في مرحلة لاحقة وهو ما يتم الأن.وأضاف “عندما تم إصدار بيان من الاتحاد النسوي يشير إلى أن هناك عضوية لم تتسلم الدعم طلبنا منهم قوائم جديده لتتم مطابقتها بالأرقام الوطنية وتم اليوم الأحد تسليم البطاقات لدفعة جديدة”.كما تسلمت الوزارة بحسب الوكيل قوائم جديده سيتم تسليمها الدعم بعد مطابقة الأرقام الوطنية للتحقق من أن الأعداد المعنية لم تتسلم في وقت سابق دعما عينيا.وأكد أن العمل مستمر للوصول إلى المزيد في كل ولايات السودان حسب العدد المستهدف بالخطة وهو مليون أسرة تضررت جراء فرض حالة الطوارئ الصحية.وأوضح أن الدعم النقدي يبلغ ثلاث آلاف جنيه فيما يمثل الدعم العيني “سلات” غذائية بذات القيمة.ونوه إلى أن خطة الوزارة تستهدف القطاع غير المهيكل ككل والذي يضم إلى جانب بائعات الشاي والأطعمة عدة فئات بينها عمال اليومية والذين يعتمدون على الاسترزاق اليومي اجمالا.وأشار إلى ان عملية التوزيع تتم عن طريق ديوان الزكاة ولجان المقاومة والخدمات وعن طريق المحليات تحت اشراف مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.وأعلن عن تسلم الولاية الشمالية لعدد 3300 بطاقة للدعم النقدي.