تكدس الحاويات بميناء بورتسودان وشركات توقف الحجز

الخليج 365 :

تكدست الحاويات بالميناء الجنوبي ببورتسودان بعد امتلاء سعته، فيما أوقفت شركات ملاحية الحجوزات بميناء بورتسودان لعدم وجود مساحة للتفريغ.

وأبلغ المخلص الجمركي صلاح شرف (الصيحة)، بوجود تباطؤ في العمل بصورة كبيرة، وأشار إلى أن هناك (14) باخرة في عرض البحر تنتظر وجود مساحة بالميناء، رغم خروج صادر البرسيم للتستيف خارج الميناء.

فيما ذكرت مصادر مطلعة بالميناء، أن حمولة الوارد حوالي (22) ألف حاوية، والصادر (15) ألف حاوية، وأشارت إلى أن باخرة MSC تتواجد منذ قبل رمضان والحاويات جاهزة ولم تربط الباخرة، وباخرة أخرى لنفس الشركة حاوياتها جاهزة في الإنتظار ومواعيدها حسب جدول الميناء ستمتد لأكثر من شهر، وأن كل التأخير يتحمله المصدر أرضيات للميناء وارضيات للشركة الملاحية.

وأوضحت المصادر أن اللجنة الاقتصادية زارت الميناء مؤخراً ووقفت على المشاكل دون حلها، وحتى وعدها بفترة سماح للمصدرين لمدة شهر لم يُنفذ، ونوهت لوجود مقترح بتحويل الوارد لمنطقة سلوم الجمركية- 20 كلم من الميناء الجنوبي- على أن يتحمل المستورد تكلفة الترحيل وتتم هنالك كل الإجراءات ومنها الشحن للخرطوم بدلاً عن الشحن اليومي للحاويات الجاهزة للتخليص، وقصر عمل الميناء على المناولة فقط مثل كل الموانئ الخارجية.