رئاسة هيئة الأركان تغير مسمى الدفاع الشعبي وتحوله لقوات احتياط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت رئاسة هيئة الأركان بالقوات المسلحة عن تعديل مسمى قوات الدفاع الشعبي إلى إدارة الإحتياط.

ووجه اللواء ركن طارق محمد عرابي مدير ادارة التنظيم والتسليح اشارة بذلك للوحدات العسكرية المختلفة.

وشمل التوجيه الذي تحصلت عليه الصحيفة على مخاطبة قيادة الدفاع الشعبي بالعنوان الجديد “مدير إدارة الإحتياط”.

وأوضح اللواء ركن طارق أن القرار تم اتخاذه خلال اجتماع بمكتب رئيس هيئة الأركان يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت هنالك العديد من المطالبات بحل الدفاع الشعبي من قوى سياسية ترى انه يمثل النظام البائد.

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