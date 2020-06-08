الزراعة : نستهدف إنتاج 2 مليون طن قمح الموسم القادم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قطع المهندس عبد القادر تركاوي وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية رئيس لجنة تفعيل تسليم القمح للبنك الزراعي إن قرار مجلس الوزراء بحصر وشراء القمح المحلي علي البنك الزراعي وقرار الطوارئ الذي أصدره والي ولاية الجزيرة المكلف أسهما في رفع وتيرة تسليم القمح للبنك الزراعي. جاء ذلك بحسب ( سونا ) لدي زيارة اللجنه صباح اليوم لولاية الجزيرة ولقاء الأستاذ عادل محمد الحسن الخطيب أمين عام الحكومة وإدارة مشروع الجزيرة والبنك الزراعي قطاع الجزيرة، واشاد تركاوي بالإنتاجية الغير مسبوقة للقمح التي تحققت فى الموسم السابق تقدر بأكثر من مليون طن قمح منها 60‰ من مشروع الجزيرة، ولفت لجهود الدولة للوصول لإنتاج أكثر من 2 مليون طن قمح في الموسم القادم والعمل علي زيادة المساحات المزروعة واستخدام التقانات وزيادة الأوعية التخزينية. وقال إن زيارتهم تستهدف الوقوف علي مشاكل تسليم القمح والاستعداد للموسم القادم ومعالجة قضايا التخزين وإيقاف تهريب القمح ووقود الحصاد وأكد أن نجاح الموسم الزراعي من أولويات الوزارة معلنا استعداد وزارة الزراعة لتوفير كافة المعينات لإنجاح الموسم الزراعي .. من جانبه أعلن الأستاذ عبد الماجد خوجلي مدير عام البنك الزراعي أن قرار الطوارئ الذي أصدره والي الجزيرة بمنع شراء القمح وتهريبه لخارج الولاية ادي لإرتفاع وتيرة تسليم القمح من 3 ألف جوال يومياً إلى أكثر من 25 ألف جوال يومياً ودعا لتكوين تنظيمات وجمعيات لتسهل عمليات التمويل والتعامل مع البنك الزراعي … وأعلن الأستاذ الرشيد عثمان مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة عن إستلام 2.2 مليون جوال قمح وتوقع استلام 1.5 مليون جوال في الأيام المقبلة .. وناشد الأستاذ محمد علي مساعد المدير العام للمخزون الإستراتيجي للبنك الزراعي بتفعيل قوانين حصر شراء القمح للبنك الزراعي بالولايات وقطع بأن ولاية الجزيرة قدمت أنموذجا في توفير جازولين الحصاد واصدار القوانين لحماية المحصول الاستراتيجي .. وأعلن الأستاذ عادل محمد الحسن الخطيب أمين عام حكومة الولاية إلتزام حكومة الولاية بدعم كافة المشاريع التي تهدف لحماية الإقتصاد السوداني والنهوض به وجدد إلتزام حكومة الولاية باستصدار التشريعات والقوانين التي تحمي الاقتصاد السوداني والمواطن .. وأرجع صفوت عثمان حسن ممثل المزارعين في اللجنة تأخر تسليم القمح لشح الوقود في بداية الحصاد وارتفاع تكلفة الترحيل وظهور إشاعات بوصول السعر التركيزي الي 5 ألف جنيه مناشدا بتوفير الوقود والإستعداد المبكر للموسم المقبل ..