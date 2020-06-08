“رفعتم رأس إيران”… قائد الثورة يوجه رسالة عاجلة إلى “طاقم الحركة الجهادية” الأخيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجه قائد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، اليوم الاثنين، رسالة شكر إلى طاقم ناقلات النفط الإيرانية التي نقلت الوقود إلى فنزويلا.وقال خامنئي، في الرسالة لطاقم الناقلات الإيرانية: لقد أنجزتم عملا كبيرا في هذه الحركة الجهادية ورفعتم رأس إيران الاسلامية”، حسب وكالة “مهر” الإيرانية.

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