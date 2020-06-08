الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف يشنه مسلحو “القاعدة” بريفي حماة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك” اليوم الاثنين، بقيام عناصر الجيش السوري بصد هجوم عنيف شنه مسلحو تنظيم “القاعدة” (المصنف إرهابيا في روسيا) في مناطق بريفي حماة وإدلبوبحسب المراسل، بدأت مجموعات مسلحة هجوما عنيفا على مواقع الجيش السوري في ريف حماة الشمالي، وسط معارك مستمرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.وقال مراسل “سبوتنيك” في ريف حماة إن وحدات الجيش السوري تتصدى في هذه الأثناء لهجوم عنيف يشنه مسلحو تنظيم “حراس الدين” على مواقع الجيش السوري قرب الحدود الإدارية لريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.وأكد المراسل أن مجموعات مسلحة، يقودها تنظيم “حراس الدين” المبايع لتنظيم “القاعدة” (المحظور في روسيا)، بدأت محاولة جديدة للتقدم إلى مناطق سيطرة الجيش السوري على محور بلدة “طنجرة” بسهل الغاب شمال غرب حماة المتداخل مع ريف إدلب الجنوبي. المادة السابقة إثيوبيا تنشر صورا جديدة لـ”سد النهضة” وتفاجئ مصر والسودان بهذا القرار! المقالة القادمة “رفعتم رأس إيران”… قائد الثورة يوجه رسالة عاجلة إلى “طاقم الحركة الجهادية” الأخيرة

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