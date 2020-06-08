إثيوبيا تنشر صورا جديدة لـ”سد النهضة” وتفاجئ مصر والسودان بهذا القرار!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قام وزر الري الأثيوبي سيليشي بيكيلي، بزيارة مفاجئة، برفقة فريق حكومي، إلى موقع “سد النهضة”، وذلك للوقوف على أعمال البناء قبل البدء بملء الخزان في يوليو/ تموز المقبل.ونشر بيكيلي، صورا جديدة لـ”سد النهضه” عبر حسابه على “فيسبوك” وأرفقها بتعليق قال فيه إن “فريقا ضم نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين، وعددا من الوزراء ورئيس هيئة الأركان يرافقه في الزيارة”.وأضاف أن “الملء الاول سيتم باحتجاز 4.9 مليار متر مكعب من المياه”، موضحا أن “المياه ما زالت تتدفق في اتجاه السودان”.