شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، سبب استقرار عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلادها وتراجع نسب الوفيات، وذلك في تصريحات صحفية نشرت اليوم.وذكرت أن الأسباب ترجع إلى اعتماد البروتوكول الجديد والذي يشمل توزيع العلاج حتى باب البيت، وبروتوكول الحالات الشديدة.وأضافت الوزيرة، اليوم الاثنين، أن انضمام 320 مستشفى، ساهم في في استيعاب الزيادة التي حدثت في نهاية رمضان وأول العيد.وتابعت: “اعتمدنا أسرة معينة لصالح الطاقم الطبي في كل مستشفى مع بروتوكول حماية وأعلى رعاية، وشباب الأطباء يفضلون العزل المنزلي ونتابعهم أيضا”.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة المصرية تكشف أسباب استقرار حالات الإصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.