وزيرة الصحة المصرية تكشف أسباب استقرار حالات الإصابة بكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، سبب استقرار عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلادها وتراجع نسب الوفيات، وذلك في تصريحات صحفية نشرت اليوم.وذكرت أن الأسباب ترجع إلى اعتماد البروتوكول الجديد والذي يشمل توزيع العلاج حتى باب البيت، وبروتوكول الحالات الشديدة.وأضافت الوزيرة، اليوم الاثنين، أن انضمام 320 مستشفى، ساهم في في استيعاب الزيادة التي حدثت في نهاية رمضان وأول العيد.وتابعت: “اعتمدنا أسرة معينة لصالح الطاقم الطبي في كل مستشفى مع بروتوكول حماية وأعلى رعاية، وشباب الأطباء يفضلون العزل المنزلي ونتابعهم أيضا”.