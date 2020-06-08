بوريس جونسون يحذر المحتجين: من يهاجم الشرطة سيتم محاسبته بقسوة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على الاحتجاجات، التي تشهدها بريطانيا، تضامنا مع احتجاجات الأمريكيين ضد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد.وكتب جونسون، على “تويتر”، اليوم الأحد: “الناس لديهم الحق في الاحتجاج بصورة سلمية، مع مراعات قواعد التباعد الاجتماعي، لكنهم لا يملكون الحق في مهاجمة الشرطة”.وتابع: “هذه الاحتجاجات يمكن أن يتخللها مندسون، لهم أهداف خاصة تختلف عن تلك التي خرجت من أجلها الاحتجاجات”، مضيفا: “المسؤولون عن ذلك سيتم محاسبتهم”.وذكرت “بي بي سي”، في وقت سابق، أن متظاهرون أسقطوا تمثالا لتاجر رقيق في مدينة بريستول، وألقوا به في النهر، خلال في اليوم الثاني من الاحتجاجات التي خرجت ضد العنصرية في بريطانيا.