مجلس الامن والدفاع يرحب بإنشاء بعثة انتقالية لتقديم الدعم الفني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحب مجلس الامن والدفاع بالقرار رقم ٢٥٢٤ (٢٠٢٠) الخاص بإنشاء بعثة انتقالية لتقديم الدعم الفنى لحكومة الفترة الانتقالية، والقرار رقم ٢٥٢٥ (٢٠٢٠) الخاص بتمديد عمل بعثة اليوناميد حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، الصادرين من مجلس الأمن الدولى بتاريخ ٣ يونيو ٢٠٢٠م .

وأكد عضو مجلس الأمن والدفاع نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا حسن محمد شيخ إدريس قاضي في بيان أن حكومة السودان رحبت فى اجتماع مجلس الأمن والدفاع رقم (١٢) الذى انعقد بالقصر الجمهورى بتاريخ ٧ يونيو ٢٠٢٠م بالقرار رقم ٢٥٢٤ (٢٠٢٠) الخاص بإنشاء بعثة انتقالية لتقديم الدعم الفنى لحكومة الفترة الانتقالية والقرار رقم ٢٥٢٥ (٢٠٢٠) الخاص بتمديد عمل بعثة اليوناميد حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، الصادرين من مجلس الأمن الدولى بتاريخ ٣ يونيو ٢٠٢٠م.

وقال البيان: تاتى هذه القرارات استجابة إلى طلب خطاب حكومة السودان للامين العام الامم المتحدة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٠م.

وأكد مجلس الأمن والدفاع أن هذه القرارات سوف تسهم فى دعم استقرار الفترة الانتقالية وعودة السودان للاسرة الدولية مع التأكيد الوارد فى القرارين على حفظ الحقوق الوطنية الكاملة.

وابدى مجلس الأمن والدفاع بعض التحفظات على القرارين، وأكد الاستمرار فى العمل المشترك مع الامم المتحدة ومجلس الامن الدولى والاتحاد الأفريقى والأصدقاء والشركاء للتوصل إلى حلول تتسق مع ما ورد فى خطاب طلب السودان وحقوقة فى الحصول على الدعم الفنى المطلوب والمحافظة على أمن وسيادة السودان .