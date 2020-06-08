الخليج 365: ﺍﺻـﺪﺭﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﺳﻤﻨﺖ ﻋﻄﺒﺮﺓ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻋﻘﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺳﻂ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﺳﻤﻨﺖ ﻋﻄﺒﺮﺓ. ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻹﺟــﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻁﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﺎﻳﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﻣﻨﺤﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 800 ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ. ﻭﺍﺭﺟﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻤﻬﻮﺭ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻭﻗﺎﺭ ﺍﺣﻤﺪ ﻟﻮﺩﻫﻲ بحسب صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻥ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻘﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻮﺟﺒﻪﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺳﻂ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺍﺳﻤﻨﺖ ﻋﻄﺒﺮﺓ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إﻏﻼق ﻣﺼﻨﻊ اﺳﻤﻨﺖ ﻋﻄﺒﺮة بسبب ﻛﻮروﻧﺎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.