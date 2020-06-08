وزير المالية يعلن عن بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: بدأ السودان مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي حول تنفيذ برنامج غير ممول يمهد للحصول على دعم مالي دولي. وقال وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، أمس الأحد، إن الخرطوم بدأت مفاوضات في بحر الأسبوع الحالي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج غير ممول قد يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي. ، وجاءت تصريحات البدوي في حسابه على تويتر، إمس “بدأنا هذا الأسبوع مفاوضات مع صندوق النقد الدولي تهدف لفتح الأبواب أمام التمويل والاستثمار الدولي في القطاعات الإنتاجية للبلاد، ولا سيما لتمويل مشروعات التنمية الكبرى المتعلقة بزيادة الإنتاجية وبناء السلام وإتاحة فرص العمل للشباب)

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