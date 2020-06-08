وصول 12 طلمبة حديثة مدمجة لمحطة مياه المقرن بولاية نهر النيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

باشراف ودعم ومتابعة مباشرة من اللواء ركن عبدالمحمود حماد حسين والي نهر النيل وصلت للبلاد في طريقها للولاية عدد 12طلمبة مياه مدمجة بتكلفة تفوق ال26 مليار جنيه من موارد الولاية ليتم تركيبها بمحطة مياه المقرن والتي تغطي محليات ومدن الدامر وعطبرة وبربر واكد الوالي بان ملف المياه يمثل أولوية قصوى لحكومة الولاية وياتي في مقدمة الاولويات باعتبار ان المياه هي اساس وعصب الحياة واضاف بانهم في هذه الايام بالخرطوم يناقشون مع الجهات الاتحادية

المختصة كيفية معالجة مشكلة محطة مياه شندي المتمة الجديدة واكمال النقص بالمحطة بعد توقف العمل لاعوام طويلة كما اشار الوالي إلى انهم قاموا بدعم

محطات مياه ابو حمد والبحيرة وكذلك اعلن عن خطة متكاملة بخصوص شبكات المياه والخطوط الرئيسية وتغيير الشبكات المتهالكة وابان الوالي أنهم يشعرون بمعاناة بعض المدن والمناطق جراء العطش وعدم توفر المياه واكد بان مساعيهم

ماضية بقوة لضمان وصول خدمات المياه لكافة مواطن الولاية واعدا بتحسن الخدمة تباعا مشيرا لضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل القوي العاملة في قطاع المياه والتهيوء لكميات ضخ المياه بعد تشغيل هذه المحطات.