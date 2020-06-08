شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دخل نادي الوصل الاماراتي صراع ضم لاعب المريخ السابق واهلي بوعريريج الحالي محمد عبد الرحمن الشهير بالغربال بعد المستويات المميزة التي ظهر بها الهداف السوداني لبطولة العرب ونال لقب هدافها بجانب تألقه مع النادي الجزائري وحصل اللاعب على عروض من اندية فرنسية في طور الدراسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادي الوصل الاماراتي يدخل صراع ضم الغربال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.