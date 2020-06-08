شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وافقت ادارة نادي الهلال على طلب لاعب الفريق السابق وهلال الابيض الحالي مهند الطاهر بختم حياته الكروية بشعار نادي الهلال الذي قضى فيه انضر فتراته ويتوقع أن يوقع الغزال الذي تنتهي فترته مع التبلدي بنهاية الموسم في كشوفات الازرق في الانتدابات المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يوافق على طلب الغزال بانهاء حياته بشعار الازرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.