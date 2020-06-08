إرتفاع كبير في أسعارالدولار بالسوق بالموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تصاعدت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي فى ختام تداولات بداية الأسبوع.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ(السوداني) فإن سعر البيع للدولار سجل 141جنيها مقابل 140 جنيها للشراء فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 34جنيها والدرهم الإماراتي 37.30جنيها.وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض إلى جانب استئناف المصارف للعمل ما أسهم فى زيادة الطلب على العملات من بعض التجار، متوقعين مزيدا من الارتفاع خلال الأيام المقبلة خاصة فى حال استئناف النشاط التجاري.

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