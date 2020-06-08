اعفاء كناوي من منصب مدير هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر والي الخرطوم المكلف يوسف آدم الضي قراراً بإعفاء عصام الدين كناوي من منصب مدير هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الخرطوم، وأصدر قراراً أخر بتعيين ياسر علي عوض مديراً لهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الخرطوم.

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