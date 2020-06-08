تعرّف على التفاصيل.. أهلي بوعريريج يوافق على “بيع” الغربال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وافقت إدارة نادي أهلي بوعريرج الجزائري على تسويق المهاجم محمد عبد الرحمن إلى أوروبا أو الخليج بعد التشاور مع الجهاز الفني للفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الخبر” الجزائرية، فإنّ إدارة أهلي بوعريريج تحدّثت مع الجهاز الفني وقرّرت عدم الاحتفاظ باللاعب حال وصلت عروض فعلية رغم أنّه يقدّم مستوى مميز مع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ إدارة بوعريرج تلقت عروضًا من أندية فرنسية وخليجية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة.

وكشف مصدر في النادي للصحيفة الجزائرية عن أنّ عملية التخليّ عن اللاعب لنادي في أوروبا أو الخليج ستعود بالفائدة على الطرفين وستنعش حزينة النادي لتسوية مستحقات اللاعبين وبعض الديون العالقة كما ستمنح اللاعب فرصة عقد احترافي جيد والانتقال لبطولة قوية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللاعب راغب بشدة في الانتقال لتجربة جديدة وأنّ توقيعه لبرج بوعريرج كان من أجلّ استعادة مستواه بعد تعرضه لإصابةٍ في الموسم الماضي ، وإنّ كان متأكّدًا من أنّ البطولة الجزائرية بوابته لأوروبا وحاليًا متحمّس بصورة كبيرة للعب في أوروبا.وانضم محمد عبد الرحمن لفريق اهلي بوعريرج بداية الموسم الحالي ونجح في تقديم مستوى جيد في الدوري والكأس وسجّل أهدافَا حاسمة