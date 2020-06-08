حكومة نهر النيل تعجز عن سداد مرتبات العاملين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: عجزت حكومة ولاية نهر النيل في الايفاء بمرتبات العاملين بالخدمة المدنية حتى يوم أمس السابع من يونيو.

وعلمت (آخر لحظة) ان الحكومة لم تكمل الاجراءات المحاسبية وفق الهيكل الجديد. فيما اتهمت الحرية والتغيير والى الولاية اللواء ركن عبد المحمود حماد بالتسبب في مشكلة المرتبات بتعيينه مئات المعلمين على نفقة الولاية.وجددت التغيير خلال مؤتمر صحفي مطالبتها باقالة الوالي

واتهمته بالعمل على استنساخ منهج النظام البائد في ادارة الملفات، والإبقاء على عناصر المؤتمر الوطني في قيادة الوزارات والمؤسسات.

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