شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سجلت ولاية البحر الاحمر اعلي معدل إصابات بفيروس كورونا وذلك خلال 24 ساعة حيث بلغت ١٦ إصابة مؤكدة ليرتفع عدد اجمالي الاصابات منذ بدء انتشار الكورونا بالبلاد الي ٣٨ إصابة تراكميا٠

وذلك بحسب التقرير الوبائي الصادر من الادارة العامة للطوارى ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية البحر الاحمر

وأشار التقرير الي ان عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ١٠ حالات اضافة الي 5 حالات وفاة فيما بلغت حالات الاشتباة ٢٣ حالة ونبه التقرير الي انه تم أخذ العينات في انتظار نتائج الفحص المعملي

وتشدت الوزارة علي الالتزام بقانون الطوارئ الصحية البقاء بالمنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولاية البحر الاحمر تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.