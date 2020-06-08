هبوط الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 36.0037 مليار دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت إلى 36.0037 مليار دولار في نهاية مايو، من 37.037 مليار في نهاية ابريل .

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