بكلفة بلغت (60) مليون جنيه صندوق التنمية المحلية بنهر النيل يوقع عقودات تنمية

الخليج 365 :

اشاد الأستاذ ابو القاسم الجابرى المدير التنفيذى لمحلية شندي بالدور المتعاظم الذي يقوم به صندوق التنمية المحلية بالولاية جاء ذلك خلال مراسم توقيع عدد من العقودات في مشروعات الصحة والمياه والكهرباء والمصارف وإذاعة شندي والممولة عبر صندوق التنمية المحلية بالولاية بحضور الأستاذ محمد سليمان عبدالله المدير التنفيذي لصندوق التنمية المحلية بولاية نهر النيل و د. الهادي أحمد طه المستشار القانون لمحلية شندي والأستاذة جميلة عبدالساتر مدير الإدارة المالية ود.رجاء عباس مدير التنمية بالمحلية ومدير إدارة إذاعة شندي ومدير مياه شندي والإدارة الهندسية بمحلية شندي والادارة ذات الصلة واشار المدير التنفيذى لمحلية شندي للتعاون المشترك بين الصندوق والمحلية مؤكدآ إكتمال كافة المشروعات التي تم توقيع عقوداتها اليوم قبل نهاية هذا العام مع المتابعة الهندسية لكل مراحل المشروعات.

ومن جانبه أوضح الأستاذ محمد سليمان المدير التنفيذي لصندوق التنمية المحلية بالولاية أن خطة الصندوق لهذا العام تسير وفق ماخطط لها وأشار إلى أن المشروعات التي تم توقيعها اليوم بمحلية شندي بلغت تكلفتها الستين مليون جنيه في جوانب الصحة والمياه والكهرباء والمصارف واذاعة شندي.

بينما أكدت الاستاذة جميلة عبدالساتر مدير الادارة المالية بمحلية شندى اهتمام ادارتها بالتنمية مع تخصيص نسبة مقدرة من الايرادات الذاتية للمشروعات التنموية.

واشارت الدكتورة رجاء عباس طيفور مدير صندوق التنمية بمحلية شندي إلى التقسيم العادل للمشروعات لكل مناطق المحلية مع المتابعة في تنفيذ المشروعات من الجهات المختصة حسب المواصفات الهندسية بكراسة العطاءآت .

مدير ادارة المياه بشندى تقدم بالشكر لادارة صندوق تنمية المحلية للتعاون الكبير واهتمامها بمرفق المياه.

من جانبه عبر المهندس النذير محمد احمد سليمان مدير ادارة اذاعة شندي عبر عن سعادته بتوقيع عقودات انطلاقة العمل في إكمال قاعة المؤتمرات بالاذاعة والصالة الداخلية واشار الي ان هذه المشروعات تعد اضافة للاذاعة وبنياتها التحتية مجددا الشكر لصندوق التنمية المحلية بالولاية لمساهماته الكبيرة بإذاعة شندي ولدور الصندوق الرائد تجاه التنمية والخدمات.