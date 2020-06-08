التاريخ: 08-يونيو-2020
0 مشاهدة
أكدت القوات المسلحة أنهُ تم حل الدفاع الشعبي ومنسقيته ومنسيقات الخدمة الوطنية مشيرةً إلى أنهُ قرار لا رجعة فيه وأنه تم تسريح كل منسوبي هذه الأجسام واستلام مقارهم وعهدهم المُختلفة وتوظيفها في وحدات مختلفة تخدم القوات المسلحة.
وطبقًا لتعميم صحفي بحسب صحيفة السوداني، أكد المستشار الأعلامي للقائد العام عميد الطاهر أبو هاجة ، أن القوات المسلحة تؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن عودة قوات الدفاع الشعبي وتغيير اسمه وعودة قوات العمليات بجهاز المخابرات العامة.
وأضاف: لا يوجد أي جسم قائم بمثل ما ورد في المعلومات المغلوطة المتداولة التي قصد منها الاساءة للمؤسسة العسكرية بما يخدم أجندة أعداء الوطن.
وأوضح: القوات المسلحة تعيد تنظيمها وهيكلتها وفق متطلبات التغيير الحالي الساعي لإزالة المظاهر الدالة على عدم الاحترافية والولاء لغير الوطن، مؤكدًا أن القوات المسلحة لن تنشيء أي أجسام تخالف عهدها مع الشعب.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة تنفي إعادة هيئة العمليات وحل الدفاع الشعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.