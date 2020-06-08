زهير السراج يكتب: الجبهة الصورية !

* يا اخوانا في حاجة مهمة جدا لازم الناس تتنبه ليها عشان ما يظلموا الحكومة ساكت .. لما حكومة أجنبية تقول انحنا خصصنا كم مليون دولار معونات انسانية او منحة للسودان ..إلخ، ما معناو انو القروش أو المعونات دي حتجي طوالي كده وتخش بنك السودان باسم الحكومة والحكوم تصرف منها، المسألة دي محتاجة إجراءات طويلة جدا ممكن تصل لسنة كاملة أو أكتر في البلد المعني.. في الدول الكبرى القرار بياخد وقت طويل وعنده دورة محددة عشان يكون نافذ .. بعدين معظم المعونات دي بتكون في شكل معدات وعون فني ومساعدات إنسانية ..إلخ، ما قروش سايلة، وحتى لو كانت قروش سايلة ما بيدوها ساكت الا ببرتوكولات معينة وشروط صرف معينة وعلى دفعات .. ما تظلموا الحكومة ساكت!

* كتبت في ابريل الماضي ان تجميد حزب الامة لعضويته في تحالف قوى اعلان الحرية والتغيير هو مجرد قمة جبل الجليد فقط، وها هو ما كان مخفيا من صراعات وخلافات بين مكونات الحرية والتغيير وتجمع المهنيين يظهر فوق السطح، وكلها صراعات وخلافات مقاعد ومصالح بدون مراعاة لمصلحة البلد بينما الحال في حاله.. ابعدوا عن الحكومة ودعوها تعمل بعيدا عن تهافتكم على المناصب والوجاهات !

* لا يعجبني اسم (الجيش الابيض) لارتباطه بالعنف والسلاح .. كما ان البعض قد يسئ فهم معنى كلمة الابيض، مع كامل تقديري للجنود الذين يدافعون عن اوطانهم وشعوبهم بكل شجاعة ونكران ذات أحبذ الاسم الجميل الذى رسخ في الوجدان الإنساني منذ زمان بعيد .. (ملائكة الرحمة). صحيح انهم خط الدفاع الاول ضد الامراض والاوبئة والمعاناة، ولكنهم يتميزون بقدر من الرحمة والعطف لا تتميز به الا الملائكة لذلك استحقوا هذا الاسم الجميل، تحياتي لملائكة الرحمة الذين ظلوا يؤدون عملهم غير ابهينبالمخاطر، وكل اللوم لمن هربوا وتركوا المرضى للمعاناة والموت!

* البرنامج الحواري الذى يقدمه التلفزيون القومي باللغة الانجليزية كل اسبوع بعنوان (Dialogue Horizon) فضيحة وعار ومهزلة لا تليق بالتلفزيون، ولا بأي سوداني، إنجليزي غريب .. ﻻ فعل لا فاعل لا مفعول لا صفة لا موصوف، كلو خاشي في بعضو.. ما معروف رطانة ولا شنو، برنامج كوميدي بس .. إنجليزي ده يا لقمان ؟ في شباب زي الورد في السودان بفهموا و بتكلموا اللغة زي اهلها ومثقفين وعارفين أي حاجة، لماذا لا يُستعان بهم ؟

* واحد باين عرف كلمة (تنمر) جديد علق على الفقرة السابقة التي نشرتها في صفحتي على الفيس بوك بانها (تنمر بالبرنامج). ده نقد ياخي ما تنمر، التنمر هو السلوك العدواني بأشكاله المختلفة .. بس ما يصدقوا يمسكوهم في حاجة!

* من ابسط البديهيات في الاجهزة الاعلامية ان يكون هنالك كتالوج مواصفات (استايل بوك) يوضح بالتفصيل الشكل الذى يظهر به الجهاز الإعلامي امام المشاهد مثل المظهر العام وطريقة نطق الحروف واستخدام الالقاب .. الخ، حتى يكون له استايله المميز الذي يميزه عن بقية الاجهزة كما نرى في كل التلفزيونات العالمية، موش كل واحد او واحدة تجي لابسة على كيفها وكأنها في بيت عرس، ومذيع يقدم الصفة على الاسم واخر يقدم الاسم على الصفة، وواحدة تدى القاب على كيفها، وواحد ينطق الجيم قاف، وواحدة تعطش الجيم .. انا داير اعرف الناس البديروا الاجهزة دي ما بشوفوا تلفزيونات عالمية لو سلمنا انهم ما دارسين وما فاهمين حاجة؟!

* عودة العالقين حق دستوري، ولا ذنب لهم في مخالفة البعض في الداخل للإجراءات الوقائية حتى يرهن وزير الصحة عودتهم بانتهاء هذه المخالفات، كما ان دخولهم لم يعد له تأثير يُذكر بدخول السودان مرحلة الانتشار المجتمعي منذ فترة، ويمكن إعادتهم ــ كما تفعل الدول الأخرى ــ على حسابهم مع إلزامهم بكتابة تعهد قبل ترحيلهم بعزل أنفسهم في منازلهم أربعة عشر يوما لتفادي زيادة انتشار الوباء. ضع نفسك مكان من هو عالق بالخارج بلا مال ولا اهل ولا غوث،ستفهم ما اعني !

* والله العظيم ما قادر افهم انو الجبهة الثورية دي عندها شنوا وبتمثل منو ووزنها قدر كيف وعايزه شنو، عشان تعمل كل الخوتة دي وتعطل مصالح البلد وتكوين المجلس التشريعى وتعيين والولاة المدنيين ، يعني لو كانوا زي عبد الواحد او الحلو كان عملوا فينا شنو ؟!

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صحيفة الجريدة