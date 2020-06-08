في ذمة الله الشاعر والمسرحي السوداني د. عز الدين هلالي

التاريخ: 08-يونيو-2020
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توفي اليوم الاثنين بالخرطوم الشاعر والأديب والمسرحي السوداني د.عزالدين هلالي، بعد معاناة مع المرض، مكث خلاله بالمستشفى لعدة أيام قبل أن تتدهور حالته الصحية ويغادر الحياة.
ينحدر الفقيد من منطقة بدين شمالي السودان، أكاديمي و فنان مسرحي، اشتغل أستاذا جامعياً بعدد من الجامعات بالسودان و مصر و الإمارات.
شغل الفقيد بحسب صحيفة السوداني، رئيساً لقسم المسرح بالمعهد العالي للموسيقى و المسرح بجامعة السودان، حاز على عدد من الجوائز في الابداع منها جائزة الدولة في التمثيل لموسمين متتاليين، كما حاز على جائزة جمعية فناني الجيزة عام 1988م.
برحيله فقد السودان احد ابنائه الأوفياء المبدعين الذين وضعوا بصمتهم في الفن والأدب والمسرح السوداني العريق.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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