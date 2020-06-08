قرار مرتقب بفرض الحظر الكامل لولاية البحر الاحمر

كشفت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية البحر الاحمر عن خطة لفرض العديد من الاجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فايروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ في اعقاب تزايد الاصابات حيث وصلت الاصابات المؤكدة الي ٣٨ إصابة تراكميا وقالت مدير عام قطاع الصحة د٠ زعفران الزاكي في اجتماع الغرفة العليا لإدارة أزمة الكورونا بولاية البحر الاحمر برئاسة لواء طبيب مجدي وصفي. بأنه خلال ال ٢٤ ساعة الماضية تم تسجيل 16 حالة موجبة جديدة ليرتفع الاجمالي الي 38 حالة مع تعافي 10 حالات وتسجيل 5 وفيات واشارت الي وجود بلاغات لعدد 13 حالة اشتباة وتم أخذ العينات وهي الان في الفحص المعملي بمعمل بورتسودان الإقليمي وأشارت بأن معظم الحالات المؤكدة تمركزت بمدينة بورتسودان ٥٠% بالقطاع الشرقي و٣٠% القطاع الجنوبي و٢٠% القطاع الاوسط.

وأعربت الغرفة بحسب صحيفة آخر لحظة، عن القلق لمشاهدة تزاحم وتجمعات المواطنين في الأسواق والقهاوي والمناسبات بالأحياء والأندية وخصوصا ابان ساعات حظر التجوال وذلك مما ادي لدخول الولاية مرحلة الانتشار المجتمعي وحذرت الغرفة من نشر الإشاعات ودعت لتكثيف العمل الإعلامي والارشاد والتوعية لدحر الإشاعات وناقشت الغرفة العديد من الموضوعات المختصة بتشديد الاجراءات علي ضوء تقارير اللجان المختصة واجازة المذكرة المقترحة لاستقبال السودانين العالقين بالخارج الذي سيتم رفعها لحكومة الولاية لاجازتها وارسالها للحكومة الاتحادية وذلك فيما يتعلق بالسودانين العالقين والذي يتوقع وصولهم للبلاد خلال الايام القادمة كما اوصت الغرفة بفرض إغلاق مدينة بورتسودان وفرض الحظر الكامل لمدة اسبوع للحد من انتشار كوفيد ١٩ بالولاية ورفع التوصية لحكومة الولاية للنظر في التنفيذ وتكوين لجنة طوارىء من الغرفة والادارات الخدمية بالولاية تتابع على مدار الساعة مسالة الاغلاق وانسياب الخدمات عند صدور القرار من السيد والى الولاية ولجنة امن الولاية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)