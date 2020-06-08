الحكومة: الاتفاق مع الحركات المسلحة على معظم القضايا الخلافية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن مجلس السيادة السوداني، الأحد، اتفاقه مع الحركات المسلحة، على معظم القضايا الخلافية، في خطوة من شأنها تعزيز فرص التوصل إلى سلام قريبا، بعد فترة مراوحة طويلة أثارت مخاوف من إمكانية فشل الجهود الجارية في جوبا.
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة مجلس السيادة، خلال المرحلة الانتقالية، التي بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائد الحراك الشعبي.
وتركز مفاوضات جوبا على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.
وقال عضو مجلس السيادة، والمتحدث باسم وفد الحكومة التفاوضي، محمد حسن التعايشي “الجانبان ناقشا هيكلة المنظومة العدلية بالبلاد لتعزيز ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، وحتى تطمئن الأطراف على استقلالية المنظومة العدلية وشفافيتها”.
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