تحالف المحامين يكشف عن صرف النقابة المحلولة لمرتبات ونثريات

التاريخ: 08-يونيو-2020
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وأكد أن اللجنة التمهيدية للنقابة ليس بها اشكالات، وعاد ليقول لكنها تعاني من أزمة نتيجة الظروف التي تعيشها جراء التحفظ على أموال النقابة وتعطل الأجهزة ، وكشف أن المبني الذي كانت تستخدمه لجنة قبول المحامين فيه مشكلة وتم ترحيل العمل الى مبنى آخر .
وأرجع تأخير تشكيل نقابة المحامين الى ظروف الوضع الصحي بالبلاد بسبب جائحة كورونا وحظر التجوال ، وذكر رغم ذلك بدأنا في تجديد التراخيص وتنقيح السجل وزاد هناك محامون اضطروا لتحويل مهنتهم واضاف ونسمع أن هناك أشخاص غير مؤهلين دخلوا المهنة عبر استثناءات.
وفي تعليقه على الثغرات القانونية في قانون إزالة التمكين قال : الثغرات توجد في اي قانون طالما أن القانون صياغة بشر ، واستدرك قائلا : لكن يمكن معالجتها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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